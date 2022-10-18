VK запустила обучающую онлайн-платформу для бизнеса

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Корпорация VK запустила обучающую онлайн-платформу для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 18 октября.

— Единая база знаний от экспертов компании поможет быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети. Материалы будут полезны предпринимателям, владельцам сообществ, интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и другим специалистам... За первый месяц тестирования платформы обучение прошли уже более 300 тысяч пользователей, — отметили в пресс-службе.

Обучение ориентировано на практику и построено на коротких материалах, для изучения которых не придется тратить много времени, отметили в компании. В качестве экспертов выступят опытные специалисты в своих сферах.

Платформа, добавили в VK, бесплатна для использования и будет постоянно дополняться.

До этого сообщалось, что «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Новости» корпорации VK. После обмена активами VK становится полноправным обладателем технологий и товарных знаков сервисов.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK.