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Эксперты по королевской семье рассказали о трагедии, разделившей жизнь Карла III на до и после

Евгений Жуков
Общество
Эксперты по королевской семье рассказали о трагедии, разделившей жизнь Карла III на до и после
Фото: twitter/ClarenceHouse

Трагическая гибель двоюродного дедушки Луиса Маунтбеттена стала настоящим ударом для короля Карла III. Специалисты по британской королевской семье утверждают, что наследник престола любил его больше собственного отца — принца Филиппа.

Луис в самом деле имел огромное влияние в королевской семье. Есть мнение о том, что сама королева Елизавета II была крайне недовольна тем, что Карл III, будучи еще принцем Чарльзом, зачастую слушал дедушку больше, чем родную мать.

Лорд Маунтбеттен был убит на своей лодке. Ее взорвали представители Ирландской республиканской армии. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.

Для Чарльза это стало настоящей трагедией. Позже он вспоминал, как дедушка одобрял брак с его нынешней супругой Камиллой, и с тех пор, по мнению исследователей, у пары и начались отношения, передает портал Teleprogramma.pro.

Церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года. Как уточняется, в ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом Камиллой.

Королевская семья Принц Чарльз (Карл III) Великобритания
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