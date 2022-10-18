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Цена газа в Европе опустилась ниже 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров

Александр Афонин
В мире
Цена газа в Европе опустилась ниже 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров
Фото: shutterstock

Впервые с 15 июня стоимость газа в Европе опустилась ниже 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом во вторник, 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1090,5 доллара, что равно 107,355 евро за мегаватт-час. Однако в 18:30 цена газа составила 1150 долларов за кубометр. Общее снижение с начала дня составило 16 процентов, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что с января по сентябрь текущего года экспорт российского газа в Европу увеличился в полтора раза — до 15 миллиардов кубометров. При этом наблюдается спад количества поставок Газпрома — с 350 до 70 миллионов кубометров сырья в сутки.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в случае введения потолка цен на нефть из РФ пострадают страны Азиатского региона, которые больше не смогут получать ряд услуг, связанных с поставками нефти. При этом самим европейским странам эта мера фактически не нанесет ущерба.

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