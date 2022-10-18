Клуб «Динамо» победил «Ростов» в матче Кубка России по футболу

Фото: vk.com/fcdm_official

Московский клуб «Динамо» одержал победу над «Ростовом» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу, который проходил во вторник, 18 октября.

Встреча группы С в столице завершилась со счетом 3:1. У москвичей отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулев (79) и Федор Смолов (87). У гостей гол с пенальти забил Дмитрий Полоз (55).

Команда «Динамо» набрала семь очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице группы. «Ростов» с шестью очками — третий. В группе также выступают грозненский «Ахмат» (6 очков) и «Оренбург» (2).

В пятом туре 9 ноября «Динамо» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Ростов» в тот же день встретится с «Оренбургом».

16 октября столичный ЦСКА сыграл вничью с московским «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на ВЭБ-Арене завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил признанный лучшим игроком матча Федор Чалов.

9 октября «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Тогда встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу московского клуба.