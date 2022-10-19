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Юрист рассказала, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме

Юлия Курганова
Общество
Юрист рассказала, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Готовить дачный участок к зиме следует не только с пользой, но и в соответствии с законом. Об этом рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Она сообщила, что владельцам дач как на своей, так на общей территории нельзя сжигать мусор, траву, листву и другие отходы. Для этого нужно воспользоваться специально оборудованными местами.

Специалист отметила, что сжигать сухие ветки и опавшие листья разрешается, но делать это можно в подготовленной яме глубиной не менее 30 сантиметров и больше метра в диаметре. Либо в бочке или баке объемом кубический метр. Они должны находиться минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного леса.

— Еще один нюанс — если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нем мусор вообще нельзя, — рассказала Солдатова.

По ее словам, ответственность за неисполнение данных правил грозит предупреждением или штрафом для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм».

Садовод Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить дачу к зиме. Совсем скоро в столичный регион придут холода и зима. Перед тем как на землю упадет первый снег, дачникам нужно успеть подготовить свое имущество и сад к затяжным морозам.

Дача Юристы Штрафы Мусор
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