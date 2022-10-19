Более 26 тысяч пар поженились с начала года в столичных дворцах бракосочетания

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В столичных дворцах бракосочетания с начала текущего года заключили брак более 26 тысяч пар, что на 20 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

— С начала 2022 года во дворцах бракосочетания прошло более 26 тысяч торжественных церемоний, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество дворцов бракосочетания в Москве увеличилось: с начала года по режиму дворцов бракосочетания стали работать Шипиловский и Кутузовский отделы ЗАГС, — рассказала она.

По словам Уханевой, дворец бракосочетаний отличается от отдела ЗАГС тем, что в нем торжественные церемонии проводятся ежедневно, а не только по пятницам и субботам.

Она уточнила, что количество регистраций в Кутузовском отделе ЗАГС увеличилось на 30 процентов, во Дворце бракосочетания № 1 — на 10 процентов, во Дворце бракосочетания № 5 — на 13 процентов. Во дворце бракосочетания на ВДНХ было зарегистрировано на семь процентов больше браков, чем за аналогичный период 2021-го.

Уханева добавила, что в этом году будет открыт еще один дворец бракосочетания на улице Брусилова, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Светлана Уханева сообщила, что в период с мая по сентябрь в столице поженились около 50 тысяч пар.