В России выявили 10 656 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 10 656 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 18 октября.

За указанный период в России зафиксировали 92 летальных исхода от коронавируса. При этом 1583 пациента с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 20 859 человек, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер». Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».

До этого стало известно, что Роспотребнадзор планирует отменить тест на коронавирус для непривитых россиян, въезжающих в РФ из-за рубежа. Помимо этого, ведомство планирует осуществлять выборочное тестирование в пропускных пунктах через границу.