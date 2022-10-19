Более девяти тысяч жителей переехали в новые квартиры по реновации на востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

Более девяти тысяч жителей Восточного административного округа (ВАО) Москвы получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 19 октября.

— Всего в Восточном административном округе введено в эксплуатацию и передано под заселение 24 новостройки, — заявил Левкин.

По его словам, еще около 2,8 тысячи жителей востока Москвы в данный момент оформляют необходимые для переезда документы. Всего в программу реновации в ВАО Москвы вошло 1062 дома. Новые квартиры получат 209,6 тысячи горожан.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала года новоселами на востоке города стали 2,9 тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что дом по программе реновации жилья построят на месте снесенной пятиэтажки в Дмитровском районе столицы. Объект рассчитан на 125 квартир, четыре из них будут специально оборудованы для маломобильных граждан.