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Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»

Анастасия Колоскова
Общество
Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нидерланды вернули ранее отозванную экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., которая является оператором газопровода «Турецкий поток». Об этом в среду, 19 октября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— Власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и Газпром, — заявил Сийярто.

По словам главы внешнеэкономического ведомства, ситуация с отзывом лицензии у оператора «Турецкого потока» не представляла прямой угрозы для поставок, но «в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей», передает РИА Новости.

29 сентября стало известно, что компанию South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах, досрочно лишили экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза. Компания сразу подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии в государственные органы Нидерландов — страны, где зарегистрирована South Stream Transport B.V.

Нидерланды Газопроводы Турецкий поток
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