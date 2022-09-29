Оператора «Турецкого потока» досрочно лишили лицензии

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Оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. досрочно лишили экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 29 сентября.

— В результате введения новых санкций (ЕС — прим. «ВМ») 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах, — заявил оператор.

В пресс-службе подчеркнули, что санкции Евросоюза никак не повлияют на снабжение стран газом. Компания уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от государственных органов Нидерландов — страны, где зарегистрирована South Stream Transport B.V.

Тем не менее оператор теперь не сможет поставлять товары и услуги для использования в России. Кроме того, компания более не сможет вести техобслуживание трубопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда Европа будет получать газ в нынешних условиях — в материале «Вечерней Москвы».