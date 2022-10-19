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ВСУ начали наступление на Херсонском направлении

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ВСУ начали наступление на Херсонском направлении
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области, сообщил заместитель временно исполняющего обязанности главы региона Кирилл Стремоусов в среду, 19 октября.

— На 12:20 укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады. После артиллерийской подготовки группировка укронацистов перешла в наступление. Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный (беспилотник — прим. «ВМ») байрактар, — написал Стремоусов в Telegram.

По его словам, атаки были отражены.

До этого врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу региона никто не собирается, российская армия готова к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

Администрация Херсона, добавил Сальдо, уже переехала на левобережье. Управлять городом власти в ближайшее время будут оттуда.

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