Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Патрушев: Около пяти миллионов человек спаслись в России от геноцида киевского режима

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Патрушев: Около пяти миллионов человек спаслись в России от геноцида киевского режима
Фото: khabkrai.ru

Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины спаслись в России от геноцида украинского правительства. Такое заявление сделал в среду, 19 октября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима, — заявил он.

По словам секретаря Совбеза, число иностранцев, прибывших в Россию с целью трудоустройства, выросло в этом году на треть. Это произошло, уточнил Патрушев, на фоне послабления карантинных ограничений в стране после пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Недавно отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер обвинил Киев в многолетнем геноциде русских людей. По словам Риттера, это началось еще в 2014 году, когда был свергнут легитимный президент Украины Виктор Янукович. Тогда Киев стал постепенно запрещать «все российское».

Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету Европы, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста, Amnesty International, Евросовету и Европарламентуиз-за казни мирных жителей под Купянском украинскими военными.

Украина Николай Патрушев Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте