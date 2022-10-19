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Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины спаслись в России от геноцида украинского правительства. Такое заявление сделал в среду, 19 октября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима, — заявил он.

По словам секретаря Совбеза, число иностранцев, прибывших в Россию с целью трудоустройства, выросло в этом году на треть. Это произошло, уточнил Патрушев, на фоне послабления карантинных ограничений в стране после пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Недавно отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер обвинил Киев в многолетнем геноциде русских людей. По словам Риттера, это началось еще в 2014 году, когда был свергнут легитимный президент Украины Виктор Янукович. Тогда Киев стал постепенно запрещать «все российское».

Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету Европы, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста, Amnesty International, Евросовету и Европарламентуиз-за казни мирных жителей под Купянском украинскими военными.