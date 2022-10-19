Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

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Новые взрывы прогремели в Киеве. Об этом в среду, 19 октября, сообщает украинское издание «Страна.ua».

— Сообщают о новом взрыве в Киеве, — говорится в сообщении.

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, ряд местных СМИ уже сообщал в этот день о взрывах в городе, передает РИА Новости.

До этого на территории всей Украины была объявлена очередная воздушная тревога.

14 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве и нескольких других городах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.