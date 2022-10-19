Обвиняемый в изнасиловании собственной дочери мужчина отстреливался от полиции при задержании

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Житель Бурятии, которого в изнасиловании обвинила собственная дочь, при задержании отстреливался от полицейских. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

Инцидент произошел в Закаменском районе республики 17 октября. 13-летняя девочка обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал собственный отец. Вскоре сотрудники правоохранительных органов выехали, чтобы задержать мужчину.

В указанном доме их встретил пьяный хозяин, который не захотел пускать полицейских и забаррикадировался внутри. В какой-то момент мужчина выстрелил из ружья по сотрудникам правоохранительных органов сквозь дверь.

Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не успокоило злоумышленника, который отказался сдаваться. Он вышел на крыльцо и начал целиться в сотрудников полиции.

Полицейским ничего не оставалось, кроме как применить табельное оружие. В результате мужчина получил огнестрельное ранение в область бедра. У него изъяли ружье, которое оказалось незарегистрированным, и его госпитализировали. После оказания помощи злоумышленник был задержан.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили на сайте МВД Республики Бурятия.

Другое нападение на сотрудника полиции произошло на западе столицы. Мужчина открыл огонь по патрульной машине, в результате чего один полицейский был ранен. СК возбудил по данному факту уголовное дело.