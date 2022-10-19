Путин заявил о необходимости изменить миграционную политику России

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

В нынешних реалиях России необходимо скорректировать действующую концепцию миграционной политики. Об этом в среду, 19 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Она (концепция политики — прим. «ВМ») должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства, — заявил глава государства.

По словам Путина, миграционная сфера очень чувствительна для национальной безопасности и стабильного развития всей страны.

Происходящие в мире события оказали сильное влияние на миграцию. Поэтому нужно своевременно реагировать на подобные изменения, заметил президент.

Путин напомнил, что он дал поручение скорректировать действующую концепцию миграционной политики еще в марте 2020 года, передает официальный сайт Кремля.

В свою очередь секретарь Совфеда Николай Патрушин заявил, что правительство собирается ужесточить миграционный контроль в стране. Правоохранительным органам и спецслужбам уже поставили задачи по выявлению использующих миграционные канал членов международных террористических и экстремистских организаций.

19 октября Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.