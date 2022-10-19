Патрушев сообщил о намерении властей ужесточить миграционный контроль в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Правительство России собирается ужесточить миграционный контроль в стране. Изменения в концепцию миграционной политики вступят в силу уже в этом году. Об этом в среду, 19 октября, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

— Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране, — заявил он.

По словам секретаря Совбеза, ситуация в миграционной сфере сильно изменилась. Правоохранительным органам и спецслужбам уже поставили задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, которые используют миграционные каналы для совершения преступлений.

Особое внимание также обращается на социальную и культурную адаптацию мигрантов и на обучение их детей по российским общеобразовательным программам.

На сегодняшнем заседании Совета безопасности было принято решение до конца текущего года внести изменения в действующую концепцию миграционной политики РФ на 2019-2025 года, передает слова Патрушева ТАСС.

Секретарь Совбеза также рассказал, что на территории России убежище от геноцида Киевского режима нашло около пяти миллионов человек.

Недавно двумя гражданами одной из стран СНГ был совершен теракт на полигоне в Белгородской области во время специальной военной подготовки добровольцев перед отправкой на передовую специальной военной операции на Украине. 11 человек погибли, еще 15 — ранены.

Вскоре Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.