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В честь адмирала Кузнецова в Музее Победы проведут конференцию 20 октября

Евгений Жуков
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В честь адмирала Кузнецова в Музее Победы проведут конференцию 20 октября
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Конференция «Великие флотоводцы. Адмирал Н.Г. Кузнецов» состоится 20 октября в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 19 октября.

В рамках мероприятия участники посетят обзорную экскурсию «Николай Кузнецов — создатель Соловецкой школы юнг» по выставке «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы». Учащиеся школ № 1748 «Вертикаль» и № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова познакомятся с историей экспонатов, среди которых есть личные вещи юнг и моряков.

До этого стало известно, что памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки» пройдет в Музее Победы 23 октября. Известно, что на мероприятии выступит порядка 400 музыкантов.

Поисковый отряд «Звезда» 19 октября проведет открытый урок «Северная экспедиция» в Музее Победы. Участниками станут ученики столичной школы № 1748 «Вертикаль». Кроме того, приглашены все желающие посетители музея.

23 октября мероприятие, посвященное Ржевской битве, пройдет в Музее Победы. В рамках проекта был снят 55-минутный документальный фильм с использованием реконструкции и 3D-графики.

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