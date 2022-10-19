Мишустин объявил о создании координационного совета при правительстве

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В целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения спецоперации, при правительстве создан координационный совет по указу президента. Об этом в среду, 19 октября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Президент (Владимир Путин — прим. «ВМ») поручил правительству создать под моим председательством координационный совет, — заявил он.

Премьер добавил, что проект указа уже подготовлен и передан президенту. В цели совета входят поставка оборудования и техники для военных, проведение строительных работ, а также предоставление транспорта.

Сейчас необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса страны, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции, передает слова Мишустина РИА Новости.

19 октября Владимир Путин на заседании Совбеза поручил создать специальный совет во главе с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности.

В ходе заседания президента также ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

В документе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. По закону агрессией против страны признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».