Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мишустин объявил о создании координационного совета при правительстве

Евгений Белоусов
Политика
Мишустин объявил о создании координационного совета при правительстве
Фото: Пресс-служба Госдумы

В целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения спецоперации, при правительстве создан координационный совет по указу президента. Об этом в среду, 19 октября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Президент (Владимир Путин — прим. «ВМ») поручил правительству создать под моим председательством координационный совет, — заявил он.

Премьер добавил, что проект указа уже подготовлен и передан президенту. В цели совета входят поставка оборудования и техники для военных, проведение строительных работ, а также предоставление транспорта.

Сейчас необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса страны, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции, передает слова Мишустина РИА Новости.

19 октября Владимир Путин на заседании Совбеза поручил создать специальный совет во главе с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности.

В ходе заседания президента также ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

В документе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. По закону агрессией против страны признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».

Россия Владимир Путин Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте