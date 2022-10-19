«Все замечательно, все прекрасно»: Михеева раскрыла местонахождение Урганта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер и телеведущий Иван Ургант, который покидал Россию после начала специальной военной операции, сейчас находится в Москве. Об этом рассказала актриса и телеведущая Алла Михеева, ставшая известной благодаря съемкам в программе «Вечерний Ургант».

— Все у нас хорошо. Он в Москве, все замечательно, все прекрасно, — утверждает она.

По словам Михеевой, она выкладывает совместные фотографии с Ургантом в своих социальных сетях. Однако их мало кто замечает. Кроме того, актриса активно ведет с телеведущим совместные корпоративы, передает «Телепрограмма».

В последнее время на Урганта часто обрушиваются с критикой, и ему приходится опровергать скандальные заявления о себе. Так, в соцсетях появилась информация, что телеведущий и певица Кристина Орбакайте пришли в Театр Вахтангова на премьеру спектакля и якобы отказались встать под гимн России, который звучал перед представлением. Шоумен опроверг эти сообщения.

В начале августа Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала.