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«Все замечательно, все прекрасно»: Михеева раскрыла местонахождение Урганта

Евгений Белоусов
Общество
«Все замечательно, все прекрасно»: Михеева раскрыла местонахождение Урганта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер и телеведущий Иван Ургант, который покидал Россию после начала специальной военной операции, сейчас находится в Москве. Об этом рассказала актриса и телеведущая Алла Михеева, ставшая известной благодаря съемкам в программе «Вечерний Ургант».

— Все у нас хорошо. Он в Москве, все замечательно, все прекрасно, — утверждает она.

По словам Михеевой, она выкладывает совместные фотографии с Ургантом в своих социальных сетях. Однако их мало кто замечает. Кроме того, актриса активно ведет с телеведущим совместные корпоративы, передает «Телепрограмма».

В последнее время на Урганта часто обрушиваются с критикой, и ему приходится опровергать скандальные заявления о себе. Так, в соцсетях появилась информация, что телеведущий и певица Кристина Орбакайте пришли в Театр Вахтангова на премьеру спектакля и якобы отказались встать под гимн России, который звучал перед представлением. Шоумен опроверг эти сообщения.

В начале августа Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала.

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