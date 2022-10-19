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Алсу призналась, что в школе была «скромной мышкой»

Евгений Белоусов
Общество
Алсу призналась, что в школе была «скромной мышкой»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Популярная российская певицы Алсу призналась, что в подростковом возрасте страдала от комплексов и никогда не стремилась быть в чем-то первой.

— Не стремилась быть первой, самой популярной. Наоборот, в классе считалась, наверное, самой скромной и тихой, такой скромной мышкой, — рассказала Алсу.

Первая волна популярности и всеобщего обожания вызвала у скромной певицы настоящую панику. По признанию Алсу, первые несколько лет ей было очень не по себе, когда ее узнавали в аэропортах и на вокзалах.

Певица заявила, что ей всегда было важно, что ее любят не только за песни, но и за человеческие качества. Об этом она рассказала в интервью «7 Дней».

Летом Алсу объяснила свою любовь к одежде свободного кроя. По словам артистки, под безразмерными одеяниями она скрывает недостатки своей фигуры.

Однако не только звездам приходилось тяжко в школьные годы. Иногда от такого страдают и дети знаменитостей. Так, старшая дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна решила пойти по стопам родителей и сниматься в кино, но одноклассники девочки агрессивно реагируют на это.

За первые шаги в кино Анну начали травить в школе. По мнению одноклассников, она получает роли только благодаря своим знаменитым родителям.

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