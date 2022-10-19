Эрмитаж представит выставку о детях Николая II в 2023 году

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В мае 2023 года Государственный Эрмитаж планирует представить выставку «Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей». Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в среду, 19 октября.

— Это очень трогательная выставка. Мы собирались ее сначала сделать в Амстердаме, — сказал он.

Пиотровский уточнил, что ОТМА является аббревиатурой, собранной из первых букв имен дочерей Николая II — Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Экспозицию выставки планируется разместить в Манеже Малого Эрмитажа, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что бесплатная предаукционная выставка графики пройдет в столичном особняке дворян Вишневских с 25 по 29 октября. Посетители смогут увидеть работы художников Ильи Репина, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Джованни Батиста Пиранези.

Кроме того, в Музее Победы открылась выставка «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы». В экспозиции представлены форма, которую носили «мальчики с бантиками», инструменты и приборы моряков, а также школьные принадлежности юнг: конспекты, атласы и книги.