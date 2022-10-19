Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эрмитаж представит выставку о детях Николая II в 2023 году

Александр Афонин
Общество
Эрмитаж представит выставку о детях Николая II в 2023 году
Фото: shutterstock

В мае 2023 года Государственный Эрмитаж планирует представить выставку «Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей». Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в среду, 19 октября.

— Это очень трогательная выставка. Мы собирались ее сначала сделать в Амстердаме, — сказал он.

Пиотровский уточнил, что ОТМА является аббревиатурой, собранной из первых букв имен дочерей Николая II — Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Экспозицию выставки планируется разместить в Манеже Малого Эрмитажа, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что бесплатная предаукционная выставка графики пройдет в столичном особняке дворян Вишневских с 25 по 29 октября. Посетители смогут увидеть работы художников Ильи Репина, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Джованни Батиста Пиранези.

Кроме того, в Музее Победы открылась выставка «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы». В экспозиции представлены форма, которую носили «мальчики с бантиками», инструменты и приборы моряков, а также школьные принадлежности юнг: конспекты, атласы и книги.

Эрмитаж Санкт-Петербург Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте