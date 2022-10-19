Более 70 школьных активистов стали участниками конференции в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы прошла межрегиональная школьная конференция, посвященная соловецким юнгам, участие в которой приняли более 70 школьных активистов из Москвы, Московской и Самарской областей. Об этом сообщили в пресс-службе музей в среду, 19 октября.

— Соловецкие юнги — это особая каста людей, которые не только беззаветно любили Родину, но и служили ей всю свою жизнь. Их жизни стали примером для многих, — заявил заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин на открытии мероприятия.

Важность сохранения духовного наследия двух ныне живущих в Самарской области бывших учеников школы соловецких юнг отметил руководитель музея самарской школы № 174. Он также предложил объединиться и создать о соловецких юнгах единую базу на площадке Музея Победы.

Кроме того, на конференции прозвучали стихи и песни о российском флоте.

До этого сообщалось, что памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки» пройдет в Музее Победы 23 октября. Известно, что на мероприятии выступит порядка 400 музыкантов.