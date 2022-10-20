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В ЛДПР предложили регламентировать психологическую помощь участникам СВО

Егор Провоторов
Общество
В ЛДПР предложили регламентировать психологическую помощь участникам СВО
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Группа депутатов из фракции ЛДПР во главе с Леонидов Слуцким подготовила к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменений в закон «О ветеранах». Документ предлагает установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий.

Проект закона предусматривает также предоставление права на медико-психологическую реабилитацию инвалидам и участником боевых действий при наличии соответствующих показаний.

В настоящий момент в России отсутствует единый закон по оказанию психологической помощи гражданам, а правовое регулирование этого вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время нет никаких регламентирующих документов по оказанию медико-психологической помощи ветеранам боевых действий и инвалидам войны, а также их семьям, подчеркнули авторы документа, который есть в распоряжении газеты «Известия».

На прошлой неделе стало известно, что депутаты Государственной думы занимаются разработкой законопроекта, который предполагает создание профессиональной службы психологов в России.

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