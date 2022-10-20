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Посол России в Греции: Цены на поставки газа Афинам выросли почти в 4 раза

Егор Провоторов
В мире
Посол России в Греции: Цены на поставки газа Афинам выросли почти в 4 раза
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Поставки российского газа в Грецию в стоимостном эквиваленте выросли почти четырехкратно и достигли двух миллиардов долларов. Об этом журналистам в четверг, 20 октября, рассказал посол России в европейской стране Андрей Маслов.

Дипломат уточнил, что по данным таможенной статистики РФ, природный газ составляет порядка 40 процентов от совокупного экспорта из России в Грецию. Фактически с начала года физический объем поставок газа сократился только на 10 процентов, рассказал Маслов «Известиям».

До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Афины в текущем году сократили импорт российского газа более чем в два раза за счет увеличения поставок от других производителей на свой единственный терминал сжиженного природного газа.

Долгое время Греция и Кипр не поддерживали введение ценового потолка для нефти из России, однако в конечном счете все же согласились с предложением других европейских стран.

В начале октября директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов, объясняя действия Греции и Кипра, заметил, что любое государство может обозначить цену, которую оно готово потратить на ресурсы, при этом каждый поставщик оставляет за собой право не продавать товар.

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