Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 октября

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 28 октября. Об этом сообщили в Росавиации в четверг, 20 сентября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 октября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

В связи с продлением ограничения российским авиакомпаниям порекомендовали при организации альтернативных маршрутов воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, уточняется на сайте Росавиации.

До этого Правительство России приняло решение о выделении более двух миллиардов рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной частях страны. Это позволит сохранить коллектив сотрудников и при возобновлении полетов разрешит вопрос обслуживания рейсов