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Дептранс: Количество пересадок на БКЛ с диаметров вырастет до 19 с запуском МЦД-3 и МЦД-4

Александр Афонин
Город
Дептранс: Количество пересадок на БКЛ с диаметров вырастет до 19 с запуском МЦД-3 и МЦД-4
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С запуском третьего и четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД) количество пересадок на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро увеличится до 19. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— С запуском БКЛ и будущих МЦД-3 и МЦД-4 для жителей заработает комфортный городской транспорт, множество альтернативных маршрутов, пассажиры смогут экономить время и деньги. Помимо положительных эффектов, для пассажиров рельсовый транспорт позволит улучшить и экологическую ситуацию, — сказал Ликсутов.

В пресс-службе дептранса также уточнили, что после начала работы на новых диаметрах появятся такие станции, как Нижегородская, Электрозаводская, Митьково, Авиамоторная и Аминьевская. По прогнозам аналитиков, запуск МЦД-3 и МЦД-4 позволит снизить нагрузку на линии метро до 15 процентов, а замыкание БКЛ — до 25, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что МЦД-4 запустят в конце 2023 — начале 2024 года. К его открытию на территории ТиНАО будут работать шесть обновленных станций: Крекшино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

Транспорт МЦД Большая Кольцевая линия (БКЛ)
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