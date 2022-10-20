Болгарский писатель Антон Дончев скончался в 92 года после тяжелой болезни

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Болгарский писатель и общественный деятель, академик Болгарской академии наук Антон Дончев ушел из жизни после тяжелой болезни. Ему была 92 года. Об этом в четверг, 20 октября, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

По словам критиков, работы писателя были вписаны в мировое культурное наследие. Сам Дончев стал одним из классиков болгарской литературы. После кончины автора Народное собрание Болгарии почтило его память минутой молчания, передает ТАСС.

Антон Дончев родился 14 сентября 1930 года в семье почтовых служащих. Его семья часто переезжала из города в город. В конечном итоге Дончевы осели в городе Велико-Тырново после выхода в отставку его отца. Там будущий писатель окончил гимназию и поступил юридический факультет Софийского университета имени святого Климента Охридского.

Еще с детства Дончев интересовался народными песнями и сказаниями. О них ему рассказывала бабушка Сребра. В школьные годы писатель уже начал писать стихи и свои первые романы. Известность автору предала его работа «Время раздельно», рассказывающая о насильственной исламизации болгарского население.