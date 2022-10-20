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Андрей Бочкарев: Москва перевыполнила план нацпроекта «Жилье и городская среда» 

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Москва перевыполнила план нацпроекта «Жилье и городская среда» 
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице с начала года ввели в эксплуатацию более 4,8 тысячи квадратных метров жилья, что превышает годовой план более чем на 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 20 октября.

— Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию с начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 4,8 миллионов квадратных метров жилья. Этот показатель почти на семь процентов превышает годовой план в 4,5 миллиона «квадратов», установленный федеральным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», — рассказал он.

Доля инвесторов в общем объеме введенного жилья составляет 89,5 процента. По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, план нацпроекта устанавливается в соответствии с потребностями горожан в жилье. Также специалисты строят социальные объекты — детсады, школы и поликлиники.

Силами инвестора в поселении Филимонковское в Новой Москве построят жилой комплекс с детским садом и школой. Общая площадь будущего многофункционального ЖК составит более 250 тысяч квадратных метров.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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