«Мама скоро придет»: казахстанская актриса Асель Аскар рассказала о смерти ребенка

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В январе этого года казахстанская актриса Асель Аскар стала во второй раз мамой. Однако судьба маленького Айбарса сыграла злую шутку и в октябре ребенок умер из-за врожденной сердечной недостаточности.

Когда актриса узнала о болезни она рассказала, что подобный диагноз выявляют еще на ранних сроках беременности — на 18 или 38 неделе. Но у нее никаких патологий не обнаружили. Из-за этого организм сына самостоятельно боролся с болезнью до 7 месяцев. После состояние ребенка начало ухудшаться.

Аскар до последнего момента надеялась, что врачи смогут помочь Айбарсу и вылечат его. Не смотря на это, 5 октября наследник знаменитости покинул этот мир. Событие вызвало шок у матери.

— Ушел мой мальчик... Покинул меня. Мой улыбашка. Мой радужный, мое солнышко. Ты навсегда в моем сердце. Он выбрал небо. Мама скоро придет, — цитирует казахстанскую актрису StarHit.

До этого стало известно, что певице Рите Дакоте пришлось ставить капельницу за два часа до концерта в Москве. Исполнительница при этом посетовала, что ей не хватает родственников на важном для нее выступлении.