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The Telegraph: Решение Шольца о поддержке энергетики Германии привело Макрона в ярость

Александр Афонин
В мире
The Telegraph: Решение Шольца о поддержке энергетики Германии привело Макрона в ярость
Фото: flickr/european_parliament

Решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить финансовую поддержку для спасения национальной энергетики привело президента Франции Эммануэля Макрона в ярость. Об этом в четверг, 20 октября, пишет газета The Telegraph.

— Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию, — говорится в материале.

Из-за подобных действий французский президент отменил ранее запланированную встречу с канцлером. Автор статьи Генри Сэмюэл посчитал, что подобные меры сигнализируют о конфликте внутри стран Евросоюза. Их связи в энергетической и военной сферах начинают постепенно разрываться, передает РИА Новости.

В Европе крайне обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией. Насколько такие опасения обоснованны и как повлияет новая угроза на экономику России — в материале «Вечерней Москвы».

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