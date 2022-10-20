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В Петербурге выросло количество разводов

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге выросло количество разводов
Фото: shutterstock

За период с января по август 2022 года петербургские загсы зарегистрировали 17 447 разводов. Такие статистические данные сообщили в пресс-службе Петростата.

Больше всего разводов произошло в июле — тогда петербуржцы развелись 2492 раза. А меньше всего пар расторгли брак в феврале — 1715.

В 2021 году за аналогичный период времени развелись 17 313 супружеских пар.

По мнению психолога Ольги Ивановой, рост числа желающих развестись связан с психологией потребления. Люди считают, что легко могут найти нового партнера, не хотят работать над собой и отношениями, передает издание «Невские новости».

Граждане России получили возможность подать заявление на развод с помощью портала госуслуг, подписав соответствующие бумаги через приложение «Госключ», передает Nation news.

После развода люди могут по-разному переживать произошедший разрыв, нередко справиться с этим могут помочь совместные походы на терапию. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

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