Медведев: Шольцу нужно вспомнить о периоде нацизма, упрекая Россию в использовании голода

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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит вспомнить о временах нацизма в Германии, когда он будет обвинять Россию в использовании голода и энергетики в процессе конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в четверг, 20 октября.

— Шольц встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны, — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев неоднократно обращался к европейским политикам из-за их действий и заявлений. Так, он решил прокомментировать новость закупки 4,6 миллиарда доз вакцины от коронавируса главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зампред назвал подобное решение «качественным распилом денег» Евросоюза.

Кроме того, Медведев назвал паранойей заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля про ядерный удар России. Он считает, что западным странам совершенно безразлична судьба Украины.