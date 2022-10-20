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Philip Morris рассматривает варианты реструктуризации в России

Евгений Белоусов
Экономика
Philip Morris рассматривает варианты реструктуризации в России
Фото: Pixabay

Одна из крупнейших табачных компаний Philip Morris International, которая выпускает Marlboro, Parliament и Bond, не собирается покидать рынок России.

Данный факт следует из опубликованных предприятием данных финансовой отчетности за третий квартал 2022 года. Свои активы в России компания оценивает в 2,6 миллиарда долларов.

Аффилированные компании Philip Morris International в стране, включая фабрику в Ленинградской области, продолжают работу и сохраняют рабочие места. При этом компания собирается создать в России самодостаточную независимую организацию, передает ТАСС.

В июле исполнительный директор концерна Яцек Ольчак заявил, что Philip Morris International планирует покинуть Россию. Однако уже тогда «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе аффилированных компаний, что PMI продолжает рассматривать варианты реструктуризации бизнеса в стране.

До этого Минфин России предложил способ получить дополнительные 100 миллиардов рублей в бюджет 2023 года за счет нового подхода к государственному регулированию табачной отрасли.

Ведомство рассчитывает, что уже в следующем году благодаря принятым мерам общий объем поступлений от табачных акцизов увеличится почти до 751 миллиарда рублей.

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