Премьер Израиля назвал слова министра о военной помощи Украине частным мнением

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Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай призвал к военной помощи Украине, тем самым выразив свою личную позицию, которая не совпадает с официальной. Об этом заявил израильский премьер Яир Лапид в четверг, 20 октября.

— Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства, — подчеркнул он.

Лапид также отметил, что в роли премьер-министра он должен заботиться о нацбезопасности и соблюдении интересов страны, но при этом четко давать понять, что Израиль в конфликте поддерживает Украину, передает РБК.

Министр обороны Израиля Бени Ганц после призыва Шая заявил об отказе поставлять Украине вооружение. Почему страна вдруг приняла подобное решение, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, Россия сейчас находится в хороших отношениях почти со всеми странами Ближнего Востока, и Израиль не является исключением, однако есть несколько факторов, которые оказывают на них негативное влияние.

Он отметил, что российско-израильские отношения уже давно переживают трудности, поэтому Израиль, принимая такое решение, стремится не усугубить собственные взаимосвязи.