Зоолог Дронова назвала причины странного поведения «зомби»-косуль в Курганской области

Фото: Unsplash

В Курганской области выявили около 30 косуль, зараженных неизвестной болезнью. Инфицированные животные ведут себя странно: у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях, из-за чего их даже сравнили с зомби. Специалисты взяли пробы у косуль и отправили в лабораторию, но пока никаких известных ранее инфекционных заболеваний не выявили. Главный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы по сохранению редких видов животных Наталья Дронова в разговоре с «Вечерней Москвой» назвала возможные причины такого поведения косуль.

По ее словам, подобное состояние у животных могли вызвать:

паразиты,

инфекции,

отравление химикатами,

бешенство.

— Это, конечно, никакие не зомби. У подобного поведения может быть несколько вполне реальных причин. Точно сказать можно только после взятия проб и досконального изучения ветеринарами, которые занимаются дикими животными. Это могут быть как паразиты и инфекции, так и отравление сельскохозяйственными химикатами, за которыми сейчас ослаблен контроль. А также проявления бешенства и многое другое, — рассказала Дронова.

Тем не менее без масштабных исследований невозможно установить точную причину этого явления, пояснила зоолог.

Эксперт подчеркнула, что важно разобраться с ситуацией, чтобы ситуация не усугубилась.

— Но все эти версии нужно проверять. С ситуацией необходимо разобраться, чтобы устранить источник проблемы и не допустить дальнейшего распространения, но причины совсем не мистические. Подобные ситуации находятся в ведении Россельхознадзора, надеемся коллеги предпримут все возможное для того, чтобы взять ситуацию под контроль, — отметила собеседница «ВМ».