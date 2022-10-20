Владелец бренда Zara может продать бизнес в России ливанской компании

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Испанская группа компаний Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, рассматривает возможность продажи своих магазинов в России ливанской группе Azadea. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила испанская газета Cronica Global.

У Azadea, согласно имеющейся у газеты информации, уже есть франшиза Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Ливанская компания начала собирать команду для проработки вопроса покупки российских магазинов Inditex.

18 октября уже появлялась информация, что испанская fashion-группа Inditex планирует продать свои активы партнерам из «дружественной» страны и возобновить работу в России под другим названием.

«Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

Весной на пике санкционной войны многие западные компании приостановили свою работу в России, а то и вовсе заявили о своем уходе из страны.

Впоследствии некоторые из них возобновили деятельность, сменив названия, номинальных владельцев или прибегнув к иным манипуляциям. О том, какие бренды могут скоро вернуться в Россию и как это скажется на рынке, — в материале «Вечерней Москвы».