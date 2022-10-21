Французский телеканал убрал из эфира корреспондента после заявлений об обстрелах ВСУ

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Французский телеканал BFM TV внезапно «потерял связь» с журналисткой Анн-Лор Банс, которая в прямом эфире заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Херсона. При монтаже выпуска для сайта телеканала этот отрывок вообще вырезали.

— Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы, — успела рассказать Банс перед отключением из эфира.

Телеведущие заявили, что потеряли связь с корреспондентом, и перешли к обсуждению следующего инфоповода, пишет РИА Новости.

В BFM TV решили не размещать этот отрывок в своих социальных сетях, а на сайте была выложена смонтирована версия выпуска, где слова об обстрелах и вовсе были вырезаны. Несмотря на это, ролик с высказыванием журналистки быстро набрал популярность в социальных сетях. В частности, пользователи множество раз выкладывали его в комментариях в твиттер-аккаунте телеканала.

Вечером в четверг, 20 октября, три человека, в том числе дети, погибли при обстреле гражданской переправы в Херсоне со стороны ВСУ.