Мирошник: Обстрел гражданской переправы в Херсоне привел к гибели детей

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Три человека числятся погибшими при обстреле гражданской переправы в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 20 октября.

По информации представителя Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника, среди погибших есть дети. Дипломат добавил, что пострадали еще десять человек, 12 гражданских автомобилей были сожжены в результате обстрела.

На своем канале в Telegram Мирошник написал, что украинские силы обстреливали мирную переправу через реку Днепр из американских артиллерийских установок HIMARS.

В минувшую среду, 19 октября, ВСУ перешли в наступление на направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. Об этом сообщил заместитель временно исполняющий обязанности главы региона Кирилл Стремоусов.

До этого врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу региона никто не собирается, российская армия готова к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.