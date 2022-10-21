Алена Шишкова оказалась в стационаре Кремлевской больницы

Фото: Youtube / Angelika Yeskova Stylist

Российская модель Алена Шишкова посетила знаменитую Кремлевскую больницу. Там знаменитость решила пройти регулярное профилактическое обследование. По словам звезды, она выступает за то, чтобы хотя бы раз в полтора-два года отправлять свой организм на «техобслуживание».

— Автомобиль же мы возим на сервис, смотрим, что там с тормозными колодками, свечами, маслом, фильтрами. Наше физическое тело — это тоже «машина», — поделилась Шишкова.

Бывшая девушка Тимати рассказала, что полное обследование в Кремлевской больнице занимает три дня и проводится в условиях стационара. Стоимость подобного «удовольствия» варьируется от 150 до 200 тысяч рублей, пишет Федеральное агентство новостей.

В середине августа появилась информация, что российский рэпер Тимати отметил свой 39-й день рождения в Москве на яхте в кругу семьи и близких.

На праздничной вечеринке присутствовали дети музыканта — дочь Алиса, которую родила Алена Шишкова, а также сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Праздник с артистом разделила и его новая возлюбленная Валентина Иванова, с которой рэпер уже несколько месяцев строит отношения.