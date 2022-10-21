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Наталья Сергунина рассказала о городских обучающих программах для предпринимателей

Георгий Соланович
Город
Наталья Сергунина рассказала о городских обучающих программах для предпринимателей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За последние 10 лет более 400 тысяч столичных предпринимателей приняли участие в образовательных мероприятиях проекта поддержки Малого бизнеса Москвы (МБМ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 21 октября.

— За 10 лет было проведено больше 11 тысяч вебинаров, тренингов и отраслевых акселераторов, в которых приняли участие свыше 400 тысяч человек. После повышения деловых компетенций и навыков многие открыли свое дело, зарегистрировались в качестве самозанятых или пересмотрели подход к управлению уже действующим бизнесом, — сказала представитель мэрии.

Наталья Сергунина рассказала о городских обучающих программах для предпринимателей Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В данный момент, добавила Сергунина, предпринимателям доступны программа «Бизнес-песочница», пятидневный курс Business Upgrade, проект «Время начинать» и «Нетворкинг-марафон».

«Песочница» поможет начинающим бизнесменам приобрести навыки для старта бизнеса, эксперты пятидневного курса расскажут, как «прокачать» уже существующий бизнес, а «Время начинать» и «Нетворкинг-марафон» научат правильно выбирать нишу для дела и искать партнеров.

Кроме того, для повышения предпринимательских компетенций работают программы «Онлайн-Акселератор» и «Стартап-школа МБМ», которую только в этом году окончили свыше 1,8 тысячи человек. По словам выпускницы стартап-школы Ольги Миляевой, проект помог ей найти новые пути развития своего дела.

«Онлайн-Акселератор» с момента запуска в 2020 году прошли более 3 тысяч человек. В этом году доступны программы для компаний сферы общепита, онлайн-продаж, а также индустрии развлечений, заявки принимаются до 28 октября.

Популярностью среди бизнесменов пользуется и программа «Прокачай свой бизнес вместе с наставниками» — ее с 2021 года прошли более тысячи человек. Одна из участниц курса — предприниматель Татьяна Горбачева — рассказала, что после обучения у нее появилась мотивация расширять свой бизнес.

18 октября в Москве начался прием заявок на участие в технологическом конкурсе 5G Smart tech 2022 для разработчиков, которые могут предложить инновационные решения с перспективой импортозамещения в сфере мобильных технологий.

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