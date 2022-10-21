Москвичам рассказали о работе сервиса аренды «Вместе с культурой»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году около двух тысяч москвичей забронировали помещения в городских учреждениях с помощью сервиса «Вместе с культурой» на портале mos.ru. Об этом сообщили в пятницу, 21 октября, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего на арендованных площадках прошло более пяти тысяч мероприятий. Как уточняется, с помощью сервиса горожане проводили различные тренинги и мастер-классы, концерты и лекции, кинопоказы и утренники. При этом почти 40 процентов из них воспользовались сервисом повторно.

— Это значит, что сервис действительно прост и удобен в использовании, а также востребован у жителей. Только с начала 2022 года с его помощью помещения арендовали свыше четырех тысяч раз — больше, чем за весь 2021 год, — рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Он добавил, что каталог помещений пополняется на регулярной основе, на сегодняшний день в нем около тысячи предложений. Фильтры помогут найти нужную площадку в зависимости от формата мероприятия, а наиболее популярные локации вынесены в отдельный раздел, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Депутат МГД, председатель комиссии столичного парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко отметил, что проект «Вместе с культурой» выводит эффективное управление городской недвижимостью на новый уровень.