Владислав Овчинский: В Москве начали выпускать микросхемы для промышленного использования, роботов и автомобилей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») — запустил производство импортозамещающих интегральных микросхем для промышленной автоматики, робототехники, автомобильной и других высокотехнологичных отраслей. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различными объектами, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел, — рассказал Владислав Овчинский.

При разработке новых изделий специалисты компании использовали собственные технические решения. Среди приоритетных задач резидента — создание технологий и запуск мелкосерийного производства конкурентоспособной импортозамещающей микроэлектронной продукции.

«ЗНТЦ» уже более 10 лет является резидентом ОЭЗ Москвы. За это время выручка компании от продажи продукции и разработок составила 3,4 миллиарда рублей. При этом с 2011 года предприятие инвестировало в развитие порядка 3 миллиардов рублей.

Резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для них снижена до 2 процентов, и с ввозимых ими товаров не взымаются таможенные сборы.