Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригласил американского бизнесмена Илона Маска в столицу России на День Победы. Таким образом политик ответил на вопрос предпринимателя относительно военного положения в Донбассе.

— Увидимся в Москве на День Победы, — написал Медведев в Twitter, отвечая на вопрос Маска о том, как у России «обстоят дела» в Бахмуте (Артемовске).

Политик и предприниматель обменялись репликами в ветке комментария Медведева по поводу отставки премьера Великобритании Лиз Трасс.

Накануне зампред Совбеза РФ «поздравил» на странице в социальной сети салат-латук с «победой» над теперь уже экс-премьером Британии. Эту шутку политика прокомментировал владелец Tesla и SpaceX Илон Маск. Он назвал реплику российского политика «весьма хорошим троллингом».

До этого Илон Маск высказал мнение, что достижение компромисса вокруг Крымского полуострова является самым вероятным результатом противостояния России и западных стран на Украине. Комментарий бизнесмена последовал в ответ на пост другого пользователя, который предложил три сценария продолжения конфликта на востоке Украины. Среди них оказались «ядерная война», «вечная война», а также компромисс, при котором Вашингтон дает понять Киеву, что Крым ему больше неподконтролен.