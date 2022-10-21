Маск заявил, что новый президент России не будет более расположен к Западу

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Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск поделился мнением, что не стоит рассчитывать на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу. Соответствующую публикацию он сделал в социальной сети в пятницу, 21 октября.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белому дому нужная «близкая к Западу» Россия, которая могла бы войти в состав Североатлантического альянса.

— Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии. Но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не олимпиада для славных парней, — написал Маск в соцсети.

До этого Илон Маск прокомментировал пост пользователя Twitter, который предложил три сценария развития украинского конфликта. Среди них оказались «ядерная война», «вечная война», а также компромисс, при котором Вашингтон дает понять Киеву, что Крым ему больше неподконтролен. Маск высказал мнение, что достижение компромисса вокруг Крымского полуострова является самым вероятным результатом.