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Национальный чемпионат «Абилимпикс» стартует в Москве 28 октября

Анастасия Колоскова
Город
Национальный чемпионат «Абилимпикс» стартует в Москве 28 октября
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 28 по 31 октября в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций состоится национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Конкурс, который проводится в рамках национального проекта «Образование», организуется для трех категорий участников: школьники, студенты и специалисты.

В выставочном центре «Гостиный двор» пройдут соревнования по 29 компетенциям, конкурс еще по 11 компетенциям состоится на дополнительных площадках. В частности, на базе Московского колледжа бизнес-технологий проведут соревнования в компетенциях «Обработка текста», «Предпринимательство», «Социальная работа», «Вязание крючком», «Переводчик», «Вязание спицами».

Технологический колледж № 21 примет соревнования в компетенциях «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Резьба по дереву», «Сварочные технологии». Образовательный комплекс «Юго-Запад» примет компетенцию «Швея», а образовательный комплекс градостроительства «Столица» — компетенцию «Малярное дело».

Помимо соревновательной, мероприятие предусматривает также деловую, выставочную, культурно-досуговую программы, а также проведение технологического фестиваля.

До этого «Вечерняя Москва» рассказывала, как столичная команда готовится к финалу национального чемпионата «Абилимпикс».

О проведении в Москве национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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