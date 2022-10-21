Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, территория Ногинск-Технопарк Карта всех событий

Пожар в складском помещении на территории «Ногинск-Технопарк» ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу, 21 октября.

Огонь был полностью потушен в 12:48, сообщил Telegram-канал «МЧС России».

Возгорание, о котором идет речь, произошло утром в пятницу, 21 октября, на 58-м километре Горьковского шоссе. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, но в МЧС эти данные опровергли.

По официальным данным, горели 2 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены более 80 человек личного состава МЧС и 27 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Еще один пожар произошел в доме на северо-западе столицы в четверг, 20 октября. Горела квартира в доме на Большой набережной.