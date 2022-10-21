Депутат МГД: Серия программ поддержки МСП поможет предпринимателям получить необходимые навыки

Фото: Пресс-служба Госдумы

Серия программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) с участием лидеров российского рынка поможет начинающим предпринимателям получить необходимые для старта и масштабирования своих проектов навыки. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил председатель комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— На старте любого бизнеса у предпринимателя больше вопросов, чем ответов, при этом профильное бизнес-образование — это серьезная инвестиция, которая требует как денег, так и времени. Сейчас, благодаря серии проектов, которые запускает «Малый бизнес Москвы» вместе с крупными компаниями, у предпринимателя будет возможность бесплатно получить самые необходимые навыки для старта или масштабирования своего проекта, рекомендации по подбору персонала, проработке стратегии развития, сопровождения продаж на маркетплейсах, то есть тот набор, который необходим здесь и сейчас, — отметил парламентарий.

По его словам, в рамках проекта участникам предоставят готовые бизнес-решения, пошаговые инструкции, чек-листы и доступ к профильным консультациям и инвестиционной программе поддержки.

Валерий Головченко привел в пример конкурс, который проведет департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с сообществом начинающих предпринимателей. Его победитель получит полную компенсацию всех издержек и сможет запустить свое дело без стартового капитала.

В интервью агентству городских новостей «Москва» депутат добавил, что все желающие уже сейчас могут зарегистрироваться для участия в заинтересовавших их проектах на сайте «Малый бизнес Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за последние 10 лет более 400 тысяч столичных предпринимателей приняли участие в образовательных мероприятиях проекта поддержки малого бизнеса Москвы.