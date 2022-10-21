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Директор театра «Ленком» заявил, что Большова не станет помогать семье погибшей в аварии

Рафаэль Залян
Анастасия Колоскова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Директор театра «Ленком» заявил, что Большова не станет помогать семье погибшей в аварии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ставшая участницей ДТП со смертельным исходом в Калужской области актриса Анна Большова не намерена финансово помогать семье погибшей женщины. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

— Почему она должна помогать им, если абсолютно не виновата в случившемся? — отметил он.

Руководитель театра убежден, что оснований для того, чтобы Большова как-то помогала родственникам погибшей, нет, так как актриса не имеет к произошедшему «никакого отношения». Марк Варшавер предположил, что скончавшаяся женщина сама упала под автомобиль знаменитости, либо же ее «могли подбросить» на место инцидента.

В ближайшее время следствие по делу ДТП с участием актрисы завершится, и правоохранители озвучат главную версию произошедшего, заключил собеседник «ВМ».

Директор «Ленкома» также сообщил, что Анна Большова находится в подавленном состоянии из-за произошедшего, однако продолжает репетировать роли для спектаклей, в которых задействована.

Смертельная автомобильная авария с участием артистки Анны Большовой произошла ночью 14 октября в Калужской области. Двигаясь на внедорожнике по неосвещенной деревенской дороге, артистка сбила пешехода — 31-летнюю местную жительницу. Актриса вызвала пострадавшей скорую, однако женщина скончалась от полученных травм до прибытия медиков.

Театр «Ленком» ДТП Анна Большова
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