Хуснуллин сообщил о завершении демонтажа поврежденных пролетов Крымского моста

Фото: Пресс-служба Совфеда

Демонтаж поврежденных при теракте пролетов Крымского моста завершается. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Сегодня осмотрел, как идет ремонт Крымского моста. Сейчас завершаем демонтаж обвалившихся пролетов. Это довольно сложная работа, ведется как над водой, так и под водой, — сказал чиновник.

Обследование железнодорожной части моста также вскоре завершится, после чего начнутся работы. В настоящее время на мосту в две смены трудятся 400 человек, а также задействовано 40 единиц техники.

Хуснуллин в Telegram-канале отметил высокое качество работы строителей, а также производителей и поставщиков металлоконструкций.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

До этого Хуснуллин заявил, что по Крымскому мосту был запущен грузовой транспорт до 40 тонн. Легковой транспорт и автобусы также беспрепятственно передвигаются по мосту.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста. Так, политолог Андрей Кортунов подчеркнул, что Крымский мост является главной транспортной артерией, объединяющей полуостров с материковой частью России, поэтому сроки восстановления дорожных участков будут минимальными.