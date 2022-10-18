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По Крымскому мосту запустили грузовой транспорт до 40 тонн

Георгий Соланович
Общество
По Крымскому мосту запустили грузовой транспорт до 40 тонн
Фото: shutterstock

Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во вторник, 18 октября.

— Мы (левую автополосу — прим. ВМ) укрепили, запустили (движение — прим. ВМ) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать, — сказал Хуснуллин.

Легковой транспорт и автобусы, добавил вице-премьер, уже беспрепятственно передвигаются по мосту. Очередей нет, передает РИА Новости.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно. 9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

«ВМ» также собрала последовательность событий в первые часы после ЧП.

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